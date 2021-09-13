【財務自由】邁向財務自由有呢7個階段 睇下自己仲有幾耐可以退休

不少打工仔的終極夢想，相信是盡快詳到財務自由，但究竟如何為之達到財務自由，可以看看外國百萬富翁的分享。白手起家的百萬富翁Grant Sabatier ，是暢銷全球的著作《Financial Freedom 》的作者，這位曾與父母同住、曾經苦苦掙扎的大學畢業生，在短短五年內將自己的淨資產增加到超過100萬美元。

在他的財務之旅中，Grant Sabatier 確定了財務自由的七個階段。隨著人們達到每個階段或級別，他們對金錢的壓力會減少，他們會有更多的選擇。

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第1個階段，是要管理及追蹤自己的開支和收入，他指出，要達到你想去的地方之前，必須弄清楚自己在哪裡，他解釋指，如忽視信用卡的帳單，或讓您賬單堆積如山，只會讓自己的財務變得更有壓力。因此要從基本開始，管理及追蹤自己的開支和收入，並找出可以減少的地方，包括未使用的訂閱、外出就餐或網上購物。

邁向財務自由的7大階段：

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一旦清楚自己久缺什麼，及想做什麼時候，就可以升到第2個階段，就是自給自足。他表示，為了自給自足，你必須賺到足夠的錢才能獨立生活，如支付食物和交通等必需品。

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第3個階段，就是要有「得以喘息的空間」（breathing room），當你儲了足夠六個月的生活開支後，您終於有足夠的喘息空間，尤其是在緊急情況下。根據Bankrate的2018年金融安全指數調查，只有39%的受訪者能夠應對意外的1,000美元緊急情況。



Grant Sabatier 指，當你已經存了足夠的錢來應付緊急情況，下一個級別，即是第4級，就是存更多錢，足夠一年的開支，有了這筆錢，你應該感到較踏實。



第 5 個階段，是儲錢的最後一個級別，它提供了靈活性，雖然節省一年的開支可以保護您免受任何看不見的緊急情況的影響，但節省兩年的費用將使您能夠靈活地過上自己想要的生活。Sabatier 建議，一旦您達到這種財務上的成功水平，您就應該重新評估您的優先事項。

第6個階段，就是達至財務自由，就是當你有足夠的錢讓你度過餘生。根據Sabatier的說法，有兩種直接的方法可以實現財務自由。首先，是你可以儲了逾一百萬美元，然後永遠靠投資利息過活。另一個方式，是可以投資於產生收入的資產，如投資產，將資金進行一次性的投資。

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邁向財務自由的第7個階段，也是最後的階段，就是有豐富的財富。豐富的財富是當你擁有的，比你需要的錢多出很多，並且可以開始考慮你想留下什麼遺產時。無論是通過慈善捐贈還是為孩子們的大學儲蓄，你都可以用您的財富為子孫後代奠定堅實的基礎。

他強調，逐步實現財務自由的水平不會在一夜之間發生。但是，對於你達到的每個級別，您的財務壓力應該會減少，包括你的選擇，如你的工作地點、居住地點。

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記者：陳詠妍