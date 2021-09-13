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【ET開市直擊】科技股再有監管消息 騰訊、阿里將互聯有幾震撼？（附Time code）

股市 08:55 2021/09/13

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再有消息針對內地科技企業，據報工信部召開「指導會」，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、百度 （09888） 、小米  （01810） 、網易  （09999） 等均參與其中，會議指令即時通信軟件必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。消息對科技股今早表現有何影響？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）於《ET開市直擊》為你分析。（點擊↓）

Time code：

00：00 - 外圍市況速報　道指連跌五日
02：18 - 港股上日市況速報＋北水盤路
03：33 - ET個股推介：中石油 （00857）
05：14 - 港股開市早段市況速報
17：00 - 美股現五連跌　美股回調漸近？
22：20 - 美股投資者現階段仍怎部署？
24：28 - 股票分析：平安保險 （02318） 前景怎樣？
27：11 - 美股分析：蘋果（APPL.US）現價入可以嗎？
32：35 - 美股分析：美股若真回調　哪些股份可吸納？談Apple（APPL.US）、Shopify（SHOP.US）、Affirm（AFRM.US）Square（SQ.US）
38：20 -  股票分析：阿里巴巴 （09988） 前景怎樣？
40：00 -  欲長線收息揀中銀 （02388） 還是恒生 （00011）
40：46 - 欲投資收息宜選買債券　揀股票則可考慮置富產業信託 （00778） 、水泥股如海螺水泥 （00914）
43：48 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景如何？
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46：23 - 股票分析：金沙中國 （01928） 股價前景如何？
48：00 - 股票分析：SPDR金ETF （02840） 股價前景如何？
49：27- 股票分析：華潤萬象生活 （01209） 股價前景如何？
51：45 - 港股早段市況速報
52：06 - 港股後市分析
57：20 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp96133819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3057566/

*重溫上日《ET開市直擊》【按此】*

騰訊被約談北水無懼買入 科技股仍未絶望？（附Time code）

港股彈唔起 個股搵契機（附Time code）

港股試衝50天綫 尚欠哪一把寶劍？（附Time code）

港股重上二萬六 尋找潛力概念股（附Time code）

碳中和概念有幾勁 港股受惠有幾多？（附Time code）

欄名 : ET開市直擊

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