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【開市9點半】工信部限即時通信軟件周五前解除屏蔽　本周宜關注美CPI數據

股市 06:45 2021/09/13

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（1）工信部上周召開會議，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動、百度  （09888）  、華為、小米  （01810） 等均有參與，限本周五前，即時通信軟件必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。如周五後仍存問題，工信部不再約談，直接曝光問題企業。

*1分鐘掌握市場焦點：【按此】*

*今早9時《ET開市直擊》為你分析市況，開市前做好準備：【按此】*

上周五美股收市，阿里巴巴美股及騰訊ADR分別較港低2.7%及1%。

【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件　阿里騰訊小米與會　稱不再約談　直接曝光

即睇開市9點半重點：

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（2）本周關注聯儲局政策指標、衡量通脹情況的消費物價指數（CPI）。當然，「果迷」也不能錯過蘋果發布會消息。

【一周前瞻】本周關注美國CPI、零售銷售數據　iPhone 13系列料於蘋果發布會登場

（3）「跨境理財通」細則上周五出爐，財爺再看前一步，指前海方案是更重要的新藍圖。

【跨境理財通】陳茂波：理財通為金融業帶來龐大機遇　前海方案卻是更重要新藍圖

（4）小米創辦人雷軍到了中國一汽集團，就合作事宜進行「深度洽談」。

【小米集團1810】雷軍到「汽車城」拜訪當地官員　並與一汽集團洽談合作

（5）若投資完成，方大集團或成為海航控股（滬：600221）控股股東。

【海航危機】海航控股確定引方大集團成新戰投　海航基礎引海南省發展

（6）全球第三大航運商突然宣布凍結運費，其他航運公司會否仿傚？

【航運股】全球第三大航運商：凍結運費至明年2月

（7）阿里巴巴  （09988）  與螞蟻集團有份投資的亞博科技  （08279）  收購「澳門八達通」。

【電子支付】阿里、螞蟻旗下亞博科技收購澳門通　作價7.78億元

（8）美國民主黨建議，對公司回購股票徵收2%的稅。

【美股焦點】美國民主黨建議對股票回購徵收2%稅　抨擊回購只富了投資者和公司高管

（9）最強蘋果分析師如何看本周發布會？

【AAPL】郭明錤預計 iPhone 13出貨量較去年新款機高10%以上　零部件缺影響有限

上周五港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 股票 跨境理財通 字節跳動 收購 美國民主黨 中華人民共和國工業和信息化部 阿里巴巴－SW（09988） 雷軍

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