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【AAPL】郭明錤預計 iPhone 13出貨量較去年新款機高10%以上　零部件缺影響有限

股市 22:53 2021/09/12

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【AAPL】郭明錤預計 iPhone 13出貨量較去年新款機高10%以上　零部件缺影響有限

蘋果（美：AAPL）將於週二（14日）舉行發布會，號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤指，iPhone 13 平均售價可能會因平均容量更大而提升，預計iPhone 13今年出貨量將較去年同期的iPhone 12高出10%。郭明錤預計Apple Watch 7量產時程略為延後至9月下旬，而AirPods 2在AirPods 3量產後，仍會繼續生產，整體AirPods在明年首季出貨量將錄得10至15%按年增長。

郭明錤預計，iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項為128GB、256GB、512GB與1TB，iPhone 13與13 mini的容量選項為128GB、256GB與512GB。因iPhone 13的平均容量提升，故合理預期iPhone 13平均售價也會提升。不過，受益於美國對華為禁令，以及新設計與規格升級，故iPhone 13的2021年出貨量仍能按年增長 ，但認為iPhone目前面臨的挑戰是零部件缺料，不過對 iPhone 13出貨量影響有限。

郭明錤又稱，因面板模組品質議題，故Apple Watch 7組裝的量產時程略為延後至9月下旬。，但不會影響發佈時程，Apple Watch 7的主要組裝廠商立訊目前正在積極複製產線，並預計在9月底所有產線開始大量生產，故Apple Watch 7的供貨自10月中下旬後將會有比較明顯的改善。

郭明錤指，AirPods 3的關注焦點為售價與新機型量產後的產品組合，認為受益於旺季需求與新產品，整體AirPods在今年末季的出貨量將按年持平，但仍優於市場預期的按年衰退。

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Watch iPhone 13

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