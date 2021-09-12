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【高息股攻略】一隻電訊股收息逾8厘　股息連續8年有增長

股市 22:41 2021/09/12

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都市人總是電話不離手，上網已是不可或缺，電訊股收息可取。除了中移動 （00941） 、香港電訊 （06823） 之外，其實還有一隻電訊股坐享逾8厘息，股息並連續8年有增長，值得投資者留意。

股息投資者重視長期的派息增長，中信國際電訊 （01883） 的股息已經連續8年錄得增長，即使在新冠疫情期間，增長亦未間斷，反映了它的業務質素、盈利和現金流穩健。截至6月底，該公司旗下澳門電訊在澳門手機網絡市佔率約45.4%，為澳門電訊龍頭。

中信國際電訊派息：

年度 中期息 末期息
2021 0.055元 ---
2020 0.05元 0.16元
2019 0.05元 0.15元
2018 0.04元 0.14元
2017 0.03元 0.13元
2016 0.0285元 0.1035元
2015 0.028元 0.097元
2014 0.027元 0.086元
2013 0.024元 0.076元
2012 0.024元 0.072元

中信國際電訊早前公布，上半年收入約47.95億元，按年升9.38%；純利約5.34億元，按年增4.3%；中期息每股5.5仙，按年增10%。展望未來，澳門電訊有望於年內獲得5G牌照，常務副總裁及澳門電訊行政總裁潘福禧表示，集團現時5G網絡成熟，相信在取得牌照後，5G滲透率會較其他成熟地區上升得更快。

憧憬4G轉5G的浪潮，會推動電訊商ARPU（每月每戶平均收入）增加，電訊股的派息能力可能還有上望空間。

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編輯：區嘉俊

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港股 收息股 中信國際電訊（01883）

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