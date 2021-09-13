【航運股】全球第三大航運商凍結運費至明年2月　中遠海控曾升3%

▲ 達飛海運總部在法國馬賽，由Saade家族創辦和控制， 為全球第三大集裝箱運輸公司。

全球第三大、北美航線主要航運商達飛海運（CMA CGM）突然宣布，即日起至明年2月1日，旗下所有公司凍結運費。達飛海運表示，面對所未有的航運業形勢，集團將與客戶的長期關係放在首位。

本港航運股今日照升，中遠海控 （01919） 現升3%，最新報16元；東方海外 （00316） 暫無升跌，最新報158元；中遠海發 （02866） 現升4.5%，最新報1.87元；

2021年以來，受港口擁堵、需求與集裝箱船運力嚴重失衡等因素影響，集裝箱運輸即期運價持續上漲，儘管這些由市場驅動的運價預計在未來幾個月仍會繼續上漲，但集團已決定對旗下品牌CMA CGM、CNC、Containerships、Mercosul、ANL、 APL凍結運價至2022年2月1日。

達飛海運是第一間宣布凍結運費的船運公司，恐會進一步影響漲勢。不過，有船公司負責人表示，達飛的運費本來就比多數公司高很多，能守住現在運費就賺不完了。

達飛海運是全球第三大集裝箱運輸公司，目前擁有570艘集裝箱船。今年第一季，公司獲利達21億美元，按年多賺逾20倍。

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編輯：區嘉俊