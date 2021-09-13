  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (一) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航運股】全球第三大航運商凍結運費至明年2月　中遠海控曾升3%

股市 10:08 2021/09/13

分享：

達飛海運總部在法國馬賽，由Saade家族創辦和控制， 為全球第三大集裝箱運輸公司。

全球第三大、北美航線主要航運商達飛海運（CMA CGM）突然宣布，即日起至明年2月1日，旗下所有公司凍結運費。達飛海運表示，面對所未有的航運業形勢，集團將與客戶的長期關係放在首位。

本港航運股今日照升，中遠海控 （01919） 現升3%，最新報16元；東方海外 （00316） 暫無升跌，最新報158元；中遠海發 （02866） 現升4.5%，最新報1.87元；

2021年以來，受港口擁堵、需求與集裝箱船運力嚴重失衡等因素影響，集裝箱運輸即期運價持續上漲，儘管這些由市場驅動的運價預計在未來幾個月仍會繼續上漲，但集團已決定對旗下品牌CMA CGM、CNC、Containerships、Mercosul、ANL、 APL凍結運價至2022年2月1日。

達飛海運是第一間宣布凍結運費的船運公司，恐會進一步影響漲勢。不過，有船公司負責人表示，達飛的運費本來就比多數公司高很多，能守住現在運費就賺不完了。

達飛海運是全球第三大集裝箱運輸公司，目前擁有570艘集裝箱船。今年第一季，公司獲利達21億美元，按年多賺逾20倍。

相關文章：【航運股】東方海外123億元訂造10艘新船舶　股價曾升2%

【業績│航運】中遠海控半年多賺32倍不派息　股價跌近3%

【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍　豪派中期連特別股息34.4元、長和收息多少？

編輯：區嘉俊

經濟 航運股 航運

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌500點　ATM受壓、美團跌半成（不斷更新）

下一篇文章

【螞蟻集團整改】中國據報尋求分拆支付寶、為貸款業務另建APP、阿里巴巴跌近4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息銀行股】理財通10月啟動引爆55億商機　滙豐、中銀香港邊隻最受惠？
【高息銀行股】理財通10月啟動引爆55億商機　滙豐、中銀香港邊隻最受惠？
【高息股攻略】一隻電訊股收息逾8厘　股息連續8年有增長
【高息股攻略】一隻電訊股收息逾8厘　股息連續8年有增長
【港元定存】大行罕有鬥搶港元定存 半年最高0.8厘
【港元定存】大行罕有鬥搶港元定存 半年最高0.8厘
【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件　阿里騰訊小米與會　稱不再約談　直接曝光
【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件　阿里騰訊小米與會　稱不再約談　直接曝光
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【高息股攻略】嚴選三隻5厘息以上本地藍籌股　坐享「通關+理財通」概念
【高息股攻略】嚴選三隻5厘息以上本地藍籌股　坐享「通關+理財通」概念