▲ 【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件 阿里騰訊小米與會 稱不再約談 直接曝光

據內地多個媒體報道，工信部上周四召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動、百度 （09888） 、華為、小米 （01810） 、陌陌、360、網易 （09999） 等均有參與，會議指出，9月17日前，即時通信軟件必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。

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若企業在9月17日仍存問題，工信部不再約談，直接曝光問題企業，通過媒體點名批評；將企業納入重點監管範疇，重點關注並開展現場檢查，發現問題從嚴從重處理；如拒不整改，將依法下架APP並啟動相關行政處罰，限制其開展互聯網相關服務。

美市股價急跌

上周五阿里巴巴及騰訊在港大升，分別升4.3%及2.1%，不過，美市卻忽然急跌，市場預期是受監管消息影響，阿里巴巴美股折算收報163.43港元，較港收市價低4.47元或2.7%。騰訊ADR折算收報485.1港元，較港收市價低4.9元或1%。夜期亦急跌178點。

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記者：譚志偉