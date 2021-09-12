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【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件　阿里騰訊小米與會　稱不再約談　直接曝光

股市 21:24 2021/09/12

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【互聯網監管】工信部限周五前整改通信軟件　阿里騰訊小米與會　稱不再約談　直接曝光

據內地多個媒體報道，工信部上周四召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動、百度 （09888） 、華為、小米 （01810） 、陌陌、360、網易 （09999） 等均有參與，會議指出，9月17日前，即時通信軟件必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。

舉以下為例：用戶在微信傳送淘寶網的連結，但不會直接能瀏覽。

    點擊圖片放大

若企業在9月17日仍存問題，工信部不再約談，直接曝光問題企業，通過媒體點名批評；將企業納入重點監管範疇，重點關注並開展現場檢查，發現問題從嚴從重處理；如拒不整改，將依法下架APP並啟動相關行政處罰，限制其開展互聯網相關服務。

美市股價急跌

上周五阿里巴巴及騰訊在港大升，分別升4.3%及2.1%，不過，美市卻忽然急跌，市場預期是受監管消息影響，阿里巴巴美股折算收報163.43港元，較港收市價低4.47元或2.7%。騰訊ADR折算收報485.1港元，較港收市價低4.9元或1%。夜期亦急跌178點。

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記者：譚志偉

港股 小米集團－W（01810） 字節跳動 中華人民共和國工業和信息化部 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 百度集團—SW（09888） 網易－S（09999）

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