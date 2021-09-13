【美網】拉度簡奴為移民二代 自信紀律得父母真傳

英國18歲少女拉度簡奴於美國網球公開賽女單賽事封后，她的父母分別為羅馬尼亞人及中國人，移民後代背景引起關注。拉度簡奴接受訪問時表示，她相信自己自信和有紀律的性格是源於父母教育，才能讓她取得今日的成就。

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拉度簡奴（Emma Raducanu）成為大滿貫網球賽首位以外圍賽身份奪標的球手，更追平「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）2014年於美網捧盃未失一盤的紀錄，創下球壇傳奇。

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拉度簡奴的父親Ian與母親Renee均從事金融業，雖然她生於加拿大，兩歲時就已跟隨父母移居英國。母親於疫情之前，不時會帶她返回原居地瀋陽探親。

據悉，拉度簡奴童年的性格比較害羞，但在父親的鼓勵下開始接觸運動。除了打網球外，拉度簡奴也會跳芭蕾舞、游泳、騎馬和玩小型賽車。

拉度簡奴5歲時已開始打網球，短短1年間已嶄露頭角，贏得8歲以下女子錦標賽，並位列居住地區布羅姆利（Bromley）的網球中心榮譽榜。

母親希望拉度簡奴能盡情發揮網球天賦，因此，年紀小小的拉度簡奴已成為當地各大網球賽事的常客，並且經常收看偶像李娜的比賽片段。而父親言談溫和且平易近人，但一直嚴格監督拉度簡奴訓練。

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拉度簡奴接受雜誌《Vogue》訪問時表示，她一直認為自信是來自內心的信念。

拉度簡奴續稱，母親是來自中國，覺得一直很有自信。她認為中國人的自信，並非要宣揚自己的優點，而是相信自己，並稱自己很尊重這種文化。

拉度簡奴也認為父母作為移民，決心要在新國家取得成功，因此為父母感到自豪。她早前表示母親總向她灌輸有紀律、尊重人等優秀品質，認為父母對自己有很高的期望，推動自己創下佳績。

責任編輯：鄭錦玲