911率先到場警犬 留守現場7個月搜救

上周六（11日）為美國911事件20周年，美國民眾至今仍未忘記當日情景。首隻抵達911現場的搜救犬的領犬員透露，名為阿特拉斯的搜救犬在911現場留守7個月，合共工作逾3,000小時。訓犬師表示無人能提前預知911事件，對阿特拉斯表現感到自豪。

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現年60歲的施內爾（Robert Schnelle）表示，他和德國牧羊犬阿特拉斯（Atlas）在世貿中心北座大樓倒塌前45分鐘已到達現場展開搜救行動。1人1狗和數千名搜救人員一起，開始了為期7個月的12小時輪班工作。直至2002年5月工作結束，阿特拉斯累計在世貿大廈搜救現場工作逾3,000小時。

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施內爾當時是紐約警局一名領犬員（handler），直至2007年退休。施內爾透露911事件發生時，阿特拉斯只是一隻剛完成訓練的搜救犬。他認為無人可以為911事件作好準備或進行事前訓練，自己和阿特拉斯已盡全力，為阿特拉斯及其所作的一起感到自豪。

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施內爾認為，他和阿特拉斯的身體都因911事件受到影響，當發現阿特拉斯生病需接受治療時候已經太遲。阿特拉斯在8歲時因癌症離世。

施內爾表示，他曾參與其他爆炸及建築物倒塌搜救工作，但傷亡都不及911事件慘重。他911事件首日未能於倒塌大樓發現任何生還者，至今仍為此感到難過。施內爾指他與很多同袍及朋友，雖然多年一直飽受7個月搜救工作帶來的身心影響，但仍為能生存至今感到幸運。

責任編輯：李俊儀