  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (一) 10:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

911率先到場警犬 留守現場7個月搜救

環球社會熱點 09:05 2021/09/13

分享：

上周六（11日）為美國911事件20周年，美國民眾至今仍未忘記當日情景。首隻抵達911現場的搜救犬的領犬員透露，名為阿特拉斯的搜救犬在911現場留守7個月，合共工作逾3,000小時。訓犬師表示無人能提前預知911事件，對阿特拉斯表現感到自豪。

拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點 【下一頁】

現年60歲的施內爾（Robert Schnelle）表示，他和德國牧羊犬阿特拉斯（Atlas）在世貿中心北座大樓倒塌前45分鐘已到達現場展開搜救行動。1人1狗和數千名搜救人員一起，開始了為期7個月的12小時輪班工作。直至2002年5月工作結束，阿特拉斯累計在世貿大廈搜救現場工作逾3,000小時。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

施內爾當時是紐約警局一名領犬員（handler），直至2007年退休。施內爾透露911事件發生時，阿特拉斯只是一隻剛完成訓練的搜救犬。他認為無人可以為911事件作好準備或進行事前訓練，自己和阿特拉斯已盡全力，為阿特拉斯及其所作的一起感到自豪。

911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結 【下一頁】

施內爾認為，他和阿特拉斯的身體都因911事件受到影響，當發現阿特拉斯生病需接受治療時候已經太遲。阿特拉斯在8歲時因癌症離世。

施內爾表示，他曾參與其他爆炸及建築物倒塌搜救工作，但傷亡都不及911事件慘重。他911事件首日未能於倒塌大樓發現任何生還者，至今仍為此感到難過。施內爾指他與很多同袍及朋友，雖然多年一直飽受7個月搜救工作帶來的身心影響，但仍為能生存至今感到幸運。

責任編輯：李俊儀

相關文章

911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
2021/09/11
911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像
2021/09/11
美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像
拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
2021/09/12
拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局
2021/09/12
特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局
央行只准用阿富汗尼支付匯款 保美元供應
2021/09/12
央行只准用阿富汗尼支付匯款 保美元供應

你可能感興趣

911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
11:20 2021/09/11
911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像
15:23 2021/09/11
美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像
拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
17:24 2021/09/12
拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
恐怖主義 牧羊犬 恐襲 美國 紐約

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間10:00）

下一篇文章

【美網】拉度簡奴為移民二代 自信紀律得父母真傳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美網】英國華裔小將拉度簡奴封后 改寫大滿貫歷史
【美網】英國華裔小將拉度簡奴封后 改寫大滿貫歷史
【新冠疫苗】疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄
【新冠疫苗】疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄
特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局
特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局
世衛料群體免疫破滅 疫苗供應少預期四分一
世衛料群體免疫破滅 疫苗供應少預期四分一
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月13日 時間10:00）
【澳洲疫情】單日確診首破2,000 悉尼所在州同創新高
【澳洲疫情】單日確診首破2,000 悉尼所在州同創新高