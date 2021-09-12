【新冠疫苗】疫苗護照惹爭議 英國政府轉軚放棄

英國早前宣布推出疫苗護照計劃，允許已接種疫苗人士參加大型活動。但英國衛生大臣賈偉德宣布，英國政府將放棄疫苗護照計劃。惟新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維上周表示，英國或於本月底推出疫苗護照。

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賈偉德（Sajid Javid）周日（12日）早上接受英國廣播公司（BBC）採訪表示，當局已查閱有關證據，很高興可以告訴民眾，政府不會繼續制定疫苗護照政策。賈偉德表示，他不喜歡強制民眾出示證明文件才能進行日常活動，但認為審視這項措施是正確做法。

賈偉德表示已經對相關措施進行適當研究，並保留為潛在選項，但現時不會繼續推行疫苗護照計劃。

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據悉，疫苗護照計劃在英國一直存有爭議。計劃措施要求民眾需出示完成接種疫苗證明，才能進入酒吧等地點及參加大型活動。英國夜間產業協會（Night Time Industries Association）曾指計劃會重創行業，及預料夜店或會發生歧視個案。英國保守派等政客亦反對推出計劃，指措施不但會造成分裂，成本昂貴，且難以實行。

扎哈維（Nadhim Zahawi）上周接受BBC採訪時，稱政府9月底或會推出疫苗護照。他預料屆時所有成人都可獲接種兩劑疫苗，夜店等行業可維持重開。

責任編輯：李俊儀