世衛料群體免疫破滅 疫苗供應少預期四分一

多國的新冠疫苗接種率穩步提升之際,世界衛生組織(WHO)專家認為由於變種病毒存在,群體免疫的希望料會破滅,認為有必要調整疫苗接種策略。世衛早前估計新冠疫苗供應會較預期少近四分之一,呼籲各國推遲接種加強劑計劃。

世衛歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)今年5月曾經表示,疫苗接種率最少要達到70%,新冠肺炎疫情才有望結束。

但克魯格上周五(10日)改口,對接種疫苗協助終結疫情的可能性感到悲觀。克魯格承認由於Delta變種(印度首先發現)等病毒更具傳染性,疫情已經發生變化。

克魯格承認接種疫苗未必可做到群體免疫,並表示:

我認為這使我們了解到,接種疫苗的首要目的是預防更嚴重疾病,即預防死亡率(上升)。

(I think it brings us to the point that the aim of a vaccination is first and foremost to prevent more serious disease, and that's mortality.)