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世衛料群體免疫破滅 疫苗供應少預期四分一

環球社會熱點 18:32 2021/09/12

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多國的新冠疫苗接種率穩步提升之際，世界衛生組織（WHO）專家認為由於變種病毒存在，群體免疫的希望料會破滅，認為有必要調整疫苗接種策略。世衛早前估計新冠疫苗供應會較預期少近四分之一，呼籲各國推遲接種加強劑計劃。

【新冠疫苗】美國擬10月開放 5至11歲兒童接種 【下一頁】

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）今年5月曾經表示，疫苗接種率最少要達到70%，新冠肺炎疫情才有望結束。

但克魯格上周五（10日）改口，對接種疫苗協助終結疫情的可能性感到悲觀。克魯格承認由於Delta變種（印度首先發現）等病毒更具傳染性，疫情已經發生變化。

克魯格承認接種疫苗未必可做到群體免疫，並表示：

我認為這使我們了解到，接種疫苗的首要目的是預防更嚴重疾病，即預防死亡率（上升）。

（I think it brings us to the point that the aim of a vaccination is first and foremost to prevent more serious disease, and that's mortality.）

克魯格稱假設新冠病毒會持續變種，並有如流感與人們共存，人們應該預期如何能逐步調整疫苗接種策略，來適應地區性傳播。

【新冠疫苗】美國擴大強制接種 1億人受影響 【下一頁】

另外，世衛牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）早前發表一份報告，預計由上周截至今年底可額外供應11億劑新冠疫苗，全年的疫苗供應量達到14億劑。

但COVAX今年7月預計，2021年的可用新冠疫苗劑量達18億劑，報告的新數字較7月預期時少近四分之一。COVAX估計由於印度限制疫苗出口、阿斯利康（Astrazeneca）工廠製造問題及Novavax授權延誤等因素，導致疫苗供應減少。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）再次呼籲各國，最少推遲接種加強劑的時間表至今年底，希望所有國家的疫苗接種率最少可達40%。

譚德塞承認免疫力下降的高危群體或要接種加強劑，但稱目前不希望完成接種疫苗的普通人廣泛接種加強劑。

責任編輯：鄭錦玲

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