【海航危機】海航控股確定引方大集團成新戰投　海航基礎引海南省發展

▲ 【海航危機】海航控股擬轉增新股集資及代債 方大集團確定為戰略投資者

已被人民法院裁定破產重整的海航控股（滬：600221）發公告指，管理人已經確定公司主業戰略投資者為內地綜合企業方大集團，若投資完成，方大集團或成為公司控股股東，此外海南航空計劃轉增新股集資及以股代債。

海南航空稱，管理人根據與戰略投資者達成的重整投資方案，將以海航控股現有A股股票約164.37億股為基數，按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增，轉增股票約 164.37億股。

轉增形成的164.37億股中，不少於44億股票會以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款優先用於支付重整費用和清償部分債務，剩餘部分用於補充流動資金以提高公司的經營能力。另外剩餘約120.37億股會以一定的價格抵償給海航控股部分債權人，用於清償相對應的債務以化解債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。

海航控股解釋，如果進行破產清算，現有資產在清償各類債權後已無剩餘財產向出資人分配，出資人權益為0；為挽救海航控股，避免其破產清算，最大限度維護出資人權益，出資人和債權人需共 同做出努力，共同分擔實現公司重整的成本。

此外，海航系海航基礎（滬：600515）公告稱，其主業海航集團機場板塊戰略投資者為海南省政府旗下海南省發展控股有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

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