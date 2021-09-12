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【小米集團1810】雷軍到「汽車城」拜訪當地官員　並與一汽集團洽談合作

股市 18:17 2021/09/12

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今年3月宣布進軍電動車市場的小米集團 （01810） ，據內媒報道，小米創辦人雷軍上周四（9日）到了被籲為「汽車城」的吉林省長春，除拜訪當地官員之外，亦到了中國一汽集團，就合作事宜進行深度洽談。一汽集團為內地汽車生產廠商之一，合資品牌包括一汽豐田及一汽大眾。

吉林省委書記景俊海，省委副書記、省長韓俊一起在長春會見雷軍。景俊海指，希望小米緊跟汽車電動化、智能化、網聯化、共享化趨勢，加強與中國一汽集團及吉林汽車配套企業合作，積極融入吉林現代新型汽車生產體系。

雷軍表示，一定搶抓汽車產業與消費電子深度融合的有利契機，充分發揮自身科技創新和生態整合優勢，主動加強與吉林汽車企業對接合作，更好地夯實汽車生產基礎，努力打造高品質汽車產品。

內地近日傳出，小米汽車計劃2024年上半年出車。內媒引述知情人士透露，近幾個月，小米一直與零部件公司洽談合作，形容小米汽車「野心很大」，計劃在2024年出車後，此後3年，每年推出一款新車，3年總銷量達到90萬輛。

小米在9月初公布，小米汽車已完成工商註冊，註冊資本為100億元人民幣，公司法定代表人為董事長雷軍。

相關文章：【小米造車】小米汽車據報2024年上半年面世、三年銷量達90萬輛　小米：不予置評

【小米1810】陳啟宗家族投資五源資本　轉移小米持股至合伙人、投資11年全身而退

編輯：區嘉俊

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