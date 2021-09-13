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【疫市營商】食品生產商疫下生意受影響　變陣加大「民生」商機部署  

商業 10:00 2021/09/13

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香港製造商王子食品集團首席執行官譚俠聲表示，近年食品市場變化大，尤其受疫情衝擊B2B生意，品牌唯有設法拓展多元化業務。

疫情下，本地食品生產商供應予餐廳的生意受影響，故不少商家因應市場需求改變營運策略，加大「民生」商機部署，如生產更多民生類食品、增拓B2C業務攻民生消費。他們普遍指出，現時整體生意已回復７成以上。

【疫下商機】港人年花76億買有機產品　生酮食品成新商機　惟餐廳生意仍難回復疫前水平

以本土業務為主的壹品豆品負責人羅孟慶表示，疫情下，食肆入貨量減少，但街市及超市入貨量增加，隨著疫情緩和，現時整體生意已回復８至９成。買家偏向採購平價貨品，而中端價位產品如有機豆品的翻單速度較慢，故品牌加大「民生」商機部署，調整生產策略，如生產更多民生類及低價豆品產品，並以獨立包裝及標明「香港製造」，以吸引本土消費。他又提到，黃豆等原材料成本上漲２至３倍，加上外圍食品供應鏈仍面對挑戰，在入貨及成本控制方面需多加部署。

香港製造商王子食品集團首席執行官譚俠聲表示，近年食品市場變化大，尤其受疫情衝擊B2B生意，品牌唯有設法拓展多元化業務，如近年發展B2C市場，並設實體零售門店，冀攻民生消費。他指，B2C生意較為波動，最高的單日銷售增長比平日多５至６成，而疫下亦以急凍食品最為暢銷。

至於B2B方面，訂單量雖減少，但隨著Staycation興起，亦有助彌補生意損失，此範疇生意恢復速度比航空及餐廳更快，帶動整體生意回復7至8成。集團以香港為業務重心，為應對疫情帶來的影響，將逐漸增加銷售渠道，除了正加快拓展網購及本地零售業務外，亦希望拓海市場業務。他透露，正透過CEPA 進軍中國內銷市場，亦相信藉「香港製造」品牌，在拓海市場業務時可更具優勢。

B2B業務佔７成的超力國際食品有限公司高級市場經理王家傑表示，隨著限聚令逐步放寬加本地消費力回升，其生意回復８成。雖然訂單批量減少，但受惠於在家煮食需求增，買家對民生類食品如米粉及急凍食品需求增加。

另一方面，調味品生產商麒麟行總經理張佳文更稱，隨著供應需求轉變，如疫下外賣需求增加，帶動其產品銷售「拉上補下」，疫情期間整體生意影響微。但他提到，疫情期間亦面對不少挑戰，如運輸及原材料成本增加２至３成， 故品牌藉此投資於機器，以增加產量降低整體成本，藉薄利多銷策略吸引買家。

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記者: 蘇穎琪

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