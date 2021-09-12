央行只准用阿富汗尼支付匯款 保美元供應

塔利班掌權後政局未穩，世界銀行等機構暫停支援阿富汗。有外媒引述消息人士報道，阿富汗央行已經下令僅能以阿富汗尼支付匯款，以保障美元於當地的供。外媒引述當地外匯公司指，數日前已收到阿富汗央行的指令，但指令生效前發出的匯款可繼續用美金支付。

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《路透社》引述消息人士指，為保障美元於當地的供應穩定，阿富汗央行已下令當地銀行僅能用阿富汗尼支付匯款。路透社引述1名貨幣兌換商消息人士指，西聯國際匯款公司（Western Union Company）於阿富汗代理銀行合作夥伴數日前收到央行指示，要求民眾只能用阿富汗尼支付匯款。

阿富汗銀行及貨幣兌換市場情況

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當地快速匯款公司速匯金（MoneyGram International Inc）則表示，僅能以阿富汗尼支付匯款，但未有進一步說明原因，阿富汗央行尚未對報道作出回應。

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據悉，阿富汗央行現任行長Haji Mohammad Idris未曾接受專業金融培訓。外國暫停對阿富汗的援助，阿富汗民眾也爭相將儲蓄轉移至外國，阿富汗央行一直採取措施限制美元外流，恐使阿富汗尼加速貶值，及使通貨膨脹問題惡化。

有阿富汗銀行家憂慮，當地的美元實體貨幣將會進一步減少。銀行家預測美元兌阿富汗尼的匯率，將從塔利班掌權前的每美元兌80阿富汗尼，上升至每美元兌逾100阿富汗尼。銀行家亦透露，阿富汗央行上周通知銀行，商業客戶提款時僅能提取阿富汗尼，並設置提款上限至每周營運成本的兩成。

報道指由於當地約8成銀行存款以美元結算，所以很多銀行家認為限制措施應將破產風險降至最低。阿富汗銀行自8月下旬重開以來，一直提供有限度服務，包括每周可提款200美元（約1,560港元），及進行少量電匯。