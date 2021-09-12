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【跨境理財通】陳茂波：理財通為金融業帶來龐大機遇　前海方案卻是更重要新藍圖

股市 17:05 2021/09/12

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【跨境理財通】陳茂波：理財通為金融業帶來龐大機遇　前海方案卻是更重要新藍圖 （財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波發表網誌指，「跨境理財通」為本港金融業帶來龐大的新機遇，也是大灣區資金跨境流動的一大里程碑，但對香港整體經濟長遠發展及進一步融入國家發展大局而言，前海方案卻是更重要的新藍圖。

陳茂波解釋，香港的發展空間大了，前海合作區的面積由14.92平方公里擴展到120.56平方公里，分流了土地制約令本港產業發展空間不足的問題。

陳茂波又稱，前海方案推動擴大對港澳服務領域開放，也在金融及科技創新等方面對接聯通，更多企業在獲得科技發展和金融服務的支撐下，將讓香港逐步實現產業結構優化升級。同時青年人有更寬廣的發展平台。前海方案提出要為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業就業等提供便利。

跨境理財通有助推進人民幣國際化

陳茂波指，「跨境理財通」發揮著兩大作用。一是利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並相互促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次；在區內經濟體量增加的同時，金融能更好的支持實體經濟發展；讓大灣區建成國家開放型區域創新共同體。

二是為穩步審慎地推進人民幣國際化提供有利空間。「跨境理財通」對促進大灣區的個人投資便利化，及灣區內的個人資本項目可兌換，提供了風險可控的試驗空間。

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編輯：李哲毅

 

港股 經濟 跨境理財通 人民幣國際化 互聯互通 陳茂波

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