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【跨境理財通】滙豐、恒生已提交理財通業務申請　累計4銀行搶閘申請（第四版）

股市 19:40 2021/09/14

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「跨境理財通」細則上周五（10日）公布，HSBC滙豐及系內的恒生銀行 （00011） 周一（13日）已正式提交理財通業務申請。計及中銀香港（02388）及渣打香港，累計至少4間港銀正式就理財通向監管機構提交申請。

渣打提交理財通業務申請　目標未來4年灣區財管收入大升3倍｜詳見【下一頁】

中銀：已申請開展理財通業務　有信心成為首批見證開戶試點銀行｜詳見【下一頁】

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀日前受訪時表示，滙豐就理財通的前期工作已準備好，有信心10月可推出服務，成為首批推出業務的銀行，而南、北向的理財通服務預計可以同步開通。

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理財通啓動約10至11月銀行可開展業務　必須在推出服務前30日交申請｜詳見【下一頁】

理財通暫無北向見證開戶　香港投資者需親到內地辦手續（附短片）｜詳見【下一頁】

陳慶耀指，滙豐首階段會先和滙豐中國合作，但現時亦正與數間金融機構洽談合作機會，他形容現時進展相當好，已就產品供應、系統對接、投資者權益保障等議題作深入討論。

滙豐：準備過百種產品上架　已開設I類及II類賬戶可免北上開戶

他又指，滙豐已準備過百種不同產品，包括債券、基金、存款等，未來投資者可在滙豐現有的流動理財應用程式上買賣理財產品，以及查閱不同產品的資料。

理財通10月啟動引爆55億商機　滙豐、中銀香港邊隻最受惠？｜詳見【下一頁】

理財通暫時僅容許內地投資者透過見過開戶方式開設香港戶口，而香港投資者則要親身到內地銀行開戶。陳慶耀表示，此前已透過滙豐開立內地I類及II類銀行賬戶的現有滙豐客戶，可毋需親自到內地開設理財通專用帳戶，但仍要到香港分行辦理相關手續。

陳慶耀預期，理財通會受投資者歡迎，但估計投資者需時進一步了解，該行會加強教育及宣傳。

（第二版更新滙豐已提交申請；第三版加入恒生申請內容；第四版加入渣打申請）

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