  • 34°C
香港時間 : 2021912日 (日) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局

環球社會熱點 16:55 2021/09/12

分享：

美國911恐襲20周年當日，美國前總統特朗普未有出席官方悼念儀式，而是探訪紐約警局和消防局。特朗普發表視像演説悼念911事件，同時批評拜登政府無能及作出撤軍阿富汗的決定。

拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）上周六（11日）出席3場911悼念活動，克林頓（Bill Clinton）、喬治布殊（George W. Bush）及奧巴馬（Barack Obama）3位前總統也有出席悼念儀式。

除了現年96歲的卡特（Jimmy Carter）之外，特朗普（Donald Trump）是唯一一個無出席悼念儀式的在世美國前總統。

特朗普選擇於上周六到訪紐約警察局及消防局，期間批評拜登撤軍阿富汗的決定，反映他非常無能，又表示他討厭在911當日談論這件事。

特朗普又發表視像演説，指9月11日是非常悲傷的一日（very sad day）。特朗普同時表示阿富汗戰爭對美國造成巨大傷害，上周卻以這種形式告終，對美國而言也是悲傷時刻。

特朗普批評撤軍計劃很糟糕，又指領導計劃的人甚至不清楚當時發生甚麼事。

特朗普更批評拜登：

我們國家的領袖被當作傻瓜一樣，而這點是從來都不允許發生。

（The leader of our country was made to look like a fool, and that can never be allowed to happen.）

911恐襲20周年前夕 登呼籲美國社會團結 【下一頁】

特朗普再次提到阿富汗首都喀布爾機場恐襲釀成13名美軍死亡，形容他們與大量無辜平民的傷亡本來不應發生。

特朗普形容人們仍會活下去，但遺憾的是國家將會長期受到傷害。特朗普批評拜登政府無能，撤軍阿富汗的決定造成尷尬，而美國人要努力克服這種尷尬並恢復過來。

特朗普其後返回佛羅里達州，為拳擊比賽擔任旁述。特朗普發言人哈靈頓（Liz Harrington）早前表示，特朗普不會前往911事發地點出席悼念儀式，指特朗普有權出席儀式，但希望以不同方式悼念911事件。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
今日
拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
2021/09/11
911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）
2021/09/10
塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）
美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K
2021/09/02
美軍高層考慮與塔利班合作 共同打擊ISIS-K
13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接
2021/08/30
13美軍遺體運抵美國 拜登率官員迎接

你可能感興趣

拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
今日 17:24
拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點
911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
11:20 2021/09/11
911恐襲20周年前夕 拜登呼籲美國社會團結
塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）
22:26 2021/09/10
塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）
恐怖主義 軍事 恐襲 特朗普 拜登 阿富汗 美軍 美國 紐約

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月12日 時間17:00）

下一篇文章

【美網】英國華裔小將拉度簡奴封后 改寫大滿貫歷史
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【美網】英國華裔小將闖入決賽 00後包辦女單冠亞
【美網】英國華裔小將闖入決賽 00後包辦女單冠亞
【澳洲疫情】單日確診首破2,000 悉尼所在州同創新高
【澳洲疫情】單日確診首破2,000 悉尼所在州同創新高
塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）
塔利班取消「911」當天辦就職典禮（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月12日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月12日 時間17:00）
美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像
美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像