特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局

美國911恐襲20周年當日，美國前總統特朗普未有出席官方悼念儀式，而是探訪紐約警局和消防局。特朗普發表視像演説悼念911事件，同時批評拜登政府無能及作出撤軍阿富汗的決定。

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美國總統拜登（Joe Biden）上周六（11日）出席3場911悼念活動，克林頓（Bill Clinton）、喬治布殊（George W. Bush）及奧巴馬（Barack Obama）3位前總統也有出席悼念儀式。

除了現年96歲的卡特（Jimmy Carter）之外，特朗普（Donald Trump）是唯一一個無出席悼念儀式的在世美國前總統。

特朗普選擇於上周六到訪紐約警察局及消防局，期間批評拜登撤軍阿富汗的決定，反映他非常無能，又表示他討厭在911當日談論這件事。

特朗普又發表視像演説，指9月11日是非常悲傷的一日（very sad day）。特朗普同時表示阿富汗戰爭對美國造成巨大傷害，上周卻以這種形式告終，對美國而言也是悲傷時刻。

特朗普批評撤軍計劃很糟糕，又指領導計劃的人甚至不清楚當時發生甚麼事。

特朗普更批評拜登：

我們國家的領袖被當作傻瓜一樣，而這點是從來都不允許發生。 （The leader of our country was made to look like a fool, and that can never be allowed to happen.）

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特朗普再次提到阿富汗首都喀布爾機場恐襲釀成13名美軍死亡，形容他們與大量無辜平民的傷亡本來不應發生。

特朗普形容人們仍會活下去，但遺憾的是國家將會長期受到傷害。特朗普批評拜登政府無能，撤軍阿富汗的決定造成尷尬，而美國人要努力克服這種尷尬並恢復過來。

特朗普其後返回佛羅里達州，為拳擊比賽擔任旁述。特朗普發言人哈靈頓（Liz Harrington）早前表示，特朗普不會前往911事發地點出席悼念儀式，指特朗普有權出席儀式，但希望以不同方式悼念911事件。

責任編輯：鄭錦玲