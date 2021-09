特朗普轟拜登無能撤軍阿富汗 911訪紐約警局

美國911恐襲20周年當日,美國前總統特朗普未有出席官方悼念儀式,而是探訪紐約警局和消防局。特朗普發表視像演説悼念911事件,同時批評拜登政府無能及作出撤軍阿富汗的決定。

美國總統拜登(Joe Biden)上周六(11日)出席3場911悼念活動,克林頓(Bill Clinton)、喬治布殊(George W. Bush)及奧巴馬(Barack Obama)3位前總統也有出席悼念儀式。

除了現年96歲的卡特(Jimmy Carter)之外,特朗普(Donald Trump)是唯一一個無出席悼念儀式的在世美國前總統。

特朗普選擇於上周六到訪紐約警察局及消防局,期間批評拜登撤軍阿富汗的決定,反映他非常無能,又表示他討厭在911當日談論這件事。

特朗普又發表視像演説,指9月11日是非常悲傷的一日(very sad day)。特朗普同時表示阿富汗戰爭對美國造成巨大傷害,上周卻以這種形式告終,對美國而言也是悲傷時刻。

特朗普批評撤軍計劃很糟糕,又指領導計劃的人甚至不清楚當時發生甚麼事。

特朗普更批評拜登:

我們國家的領袖被當作傻瓜一樣,而這點是從來都不允許發生。

(The leader of our country was made to look like a fool, and that can never be allowed to happen.)