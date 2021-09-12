【二手居屋】業主太好人！為幫年輕人上車減價近30萬沽貨　三房連靚裝修715萬成交

普遍上車客一般都會選擇較小的單位，等到單位升值或自用需求增加，才將單位轉售換樓，但如果預算充足，又遇着良心業主，有人就選擇買可以「住一世」的三房單位上車。

利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳居屋安寧花園1座低層K室，單位實用面積約583平方呎，採三房間隔。單位業主原開價745萬元，經議價後減價29.8萬元或約4%，至近日以自由價715.2萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,268元。蔡庭勇補充，買家為一對年輕夫婦，購入單位用作自住及新婚用途，由於上述單位全屋附有雅緻靚裝，可以即買即住，省卻裝修費，買家明白這個價錢，可以買到如此高質素的單位屬於十分罕有，故非常心儀單位，便隨即跟業主議價，幸好業主亦希望幫助年青人上車，願意減價放售。

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據了解，原業主於2018年1月，以約598萬元（已補地價）購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面獲利約117.2萬元，物業升值約20%。另外，安寧花園現時約有20個單位（已補地價）放售，叫價由600萬元起。

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