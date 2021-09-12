【父幹買樓】為仔女要買最好　睇中韻濤居樓齡新又有極高層放盤　708萬入市幫子女置業

父母疼愛子女是自然，為讓下一代有好居所，付出多一點買更好環境的單位也在所不惜。利嘉閣許喜龍透露，市場新近錄得荃灣韻濤居B座極高層9室的二手成交，單位實用面積約440平方呎，為兩房間隔，外望享山景。單位日前以708萬元沽出，折合實用面積呎價約16,091元。許喜龍補充，買家為區內客，是次入市替子女置業。買家鍾情單位處於高層，屋苑樓齡較新。

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據悉，原業主於2010年11月以263萬元購入上述單位，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約445萬元，物業升值約1.7倍。

代理指，屋苑本月累錄2宗二手成交，兩房單位現時約有3個單位放售，最低入場費710萬元起。

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