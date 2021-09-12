元朗南屏匯首張價單曝光　39伙分層單位全數盡推　開放式折實入場價434萬

由宏富遠發展，並由美聯物業獨家策劃代理的元朗屏山新盤「南屏匯LA ALDEA」公布首張價單，將項目全數39伙分層單位全數推出，入場價由434.42萬元起。

首張價單共涉及39伙，價單售價由472.2萬元至868.04萬元，價單實用呎價由14,612元至19,099元。即供價折實最低售價由432.42萬元起，折實實用面積呎價13,443元起。項目入場單位為1樓E室為例，實用面積276平方呎，開放式間隔，價單售價472.2萬元。以即供價付款計劃計算，合約所列樓價為432.42萬元，實用呎價為15,739元。

至於最低實用面積呎價單位則為2樓A室，實用面積517平方呎，兩房間隔，價單售價755.46萬元。以即供價付款計劃計算，折實樓價為695.02萬元，實用呎價為13,443元。

資料顯示，南屏匯位於元朗屏山屏柏里8號，項目共提供47伙，包括8幢洋房以及39伙分層單位。分層單位戶型設開放式至兩房間隔，實用面積由276平方呎起至最大517平方呎。項目已屆現樓，現樓示範單位已開放公眾參觀。

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