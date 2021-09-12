【供應鏈危機】英國食品恐出現「長久缺貨潮」　行業仍缺50萬名工人

▲ 英國食品業擔心將導致市場長期出現缺貨潮，特別是重型貨車司機的供應嚴重不足。（法新社圖片）

英國的勞動力市場出現短缺，有食品業人士擔心將導致市場長期出現缺貨潮，特別是重型貨車司機的供應嚴重不足。

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綜合外電報道，英國食品及飲品聯合會行政總裁Ian Wright認為，Just-in-time模式已不再適用，憂慮英國食品業將出現長久的缺貨潮。該會代表英國合共800多間食品及飲品企業，他認為以往消費者都習慣任何想要的貨品，都會在超市貨架及餐廳出現，但此情況將不會再出現。

正當英國企業正在適應勞動力市場的結構性轉變，Ian Wright認為企業需要考慮，哪些產品需要優先入貨。他續指，上周英格蘭東部基本上均缺少樽裝水，因目前未能運輸此類型產品，企業則優先考慮利潤率較高的產品。

據英國食品及飲品聯合會指，食品及飲品行業目前缺少50萬名工人，相等於勞動力總數的8分之1。Ian Wright表示，短缺由多項因素所致，供應鏈的問題將會持續惡化，而不會迅速出現好轉。有超市、酒吧及餐廳亦指，缺乏重型貨車司機，令供應鏈出現問題。

不過，英國政府發言人卻不同意「長久缺貨潮」的說法，更指英國擁有彈性的食品供應鏈，又正採取一系列措施解決供應鏈問題，包括把季節性工人試行計畫增加至合共30,000 個簽證，讓工人可來英國最多6個月。

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責任編輯：葉泳珊