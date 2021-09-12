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【企業責任】德州禁懷孕6周後墮胎　Salesforce承諾助有需要員工遷往其他州

商業 16:09 2021/09/12

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美國雲端軟體公司Salesforce向數千名員工承諾，如員工對德州反墮胎法感疑慮，可因應員工需求，幫助其及家人搬遷到其他州份。 

美國德州（Texas）反墮胎法（Texas Heartbeat Act）本月起正式生效，對女性員工或帶來影響。為實行社會和企業責任，美國雲端軟體公司Salesforce向數千名員工承諾，如員工對此新條例感疑慮，可因應員工需求，幫助其及家人搬遷到其他州份。 

【企業責任】Pandora宣布全面採用人造鑽石　將推實驗室培育鑽石珠寶系列

德州9月 1日已在境內全面生效反墮胎法，法律規定，禁止婦女在懷孕6周後墮胎。除非有立即性且需要緊急醫療的狀況之外，否則就連因性侵、強暴，或是遭性犯罪而受孕者也不獲豁免。而承載孕婦前往墮胎的駕駛者都可能被控告。

綜合外電報道， Salesforce沒有對此法例表明任何立場，只稱尊重各人有不同的見解和觀點。但認為，此條例對女性帶來影響，故作為一間公司將會與女性站在一起。該企向員工表示，若員工對所在州份的生殖條例存疑慮，Salesforce將可支援員工與其直系親屬搬遷到其他州份。

科技行業普遍對德州的反墮胎法保持沉默。然而，Lyft和Uber均宣布，承諾為承載女性前往診所墮胎的司機支付可能衍生的法律訴訟費用，以保護司機權益。線上約會公司Bumble亦表示，已經啟動了一項基金，以協助有需要墮胎的女性員工前往其他州墮胎。

【企業責任】中國肯德基和必勝客齊減塑　停用塑膠飲管及不可分解膠袋

責任編輯：蘇穎琪

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