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拜登出席911悼念儀式 走訪3個墜機地點

環球社會熱點 15:53 2021/09/12

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上周六為美國911事件20周年，美國各地舉行悼念活動。美國總統拜登出席911悼念活動，當天一共走訪了3個911事件墜機地點。拜登出席悼念儀式期間未有發表演説，但讚揚美國前總統喬治布殊的演説很好地詮釋了美國人立場。

911恐襲20周年前夕 登呼籲美國社會團結 【下一頁】

拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）上周六（11日）早上，在紐約曼哈頓世貿中心遺址參加悼念活動。前總統克林頓（Bill Clinton）、奧巴馬（Barack Obama）夫婦、前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）等都有出席活動。所有人都身穿黑衣，胸前佩戴藍絲帶，當地時間早上8時46分，即當年首架飛機撞向世貿中心的時間，全場默哀，其後死難者家屬讀出遇難者姓名。

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拜登夫婦其後飛往賓夕法尼亞州（Pennsylvania）尚克斯維爾（Shanksville）繼續出席悼念儀式，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與911恐襲時擔任總統的喬治布殊（George W. Bush）皆在儀式中發表演説。喬治布殊呼籲需警惕本土極端主義發生，美國不但需面對境外威脅，還要面對國內暴力。

美軍或誤炸阿富汗平民 紐時：錯誤解讀影像 【下一頁】

拜登在參觀賓夕法尼亞州消防局前，出席了當地獻花儀式。他期間並未發表任何講話，但在參觀消防局時表示紀念碑意義重大，並讚揚喬治布殊演講內容很好地詮釋了美國人的立場。

拜登最後前往位於弗吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的五角大樓，出席悼念儀式。該大廈象徵美國軍事力量，但在911事件中被一架客機撞出缺口，造成184人喪生。上周六紀念儀式中，現場擺有悼念遇難者花圈，拜登夫婦及賀錦麗夫婦都有出席，拜登期間向花圈敬禮。

另外，美國前總統特朗普並未出席任何911悼念儀式，他當日參觀了紐約一間消防局及警察局。

責任編輯：李俊儀

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