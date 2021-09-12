  • 34°C
香港時間 : 2021912日 (日) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

揚海次輪售逾九成半單位　即再加推133伙　一房折實1,004萬

股樓投資 07:00 2021/09/12

分享：

嘉里、信置及港鐵旗下黃竹坑站港島南岸第二期揚海進行至第二輪銷售，市場仍然非常熱烈，以價單形式發售的188伙中，即日沽出約185伙，佔可售單位逾九成半。發展商隨即加推價單第5號應市。

據揚海價單第5號顯示，新一批單位合共133伙，價單定價由1,255.5萬至8,697萬元不等，價單呎價則由39,234至61,246元。整批單位以最高折扣率20%計，折實由1,004.4萬至6,957.6萬元，折實呎價31,388至48,997元，折實平均呎價約36,590元。值得留意的是，新一張價單首次推出單邊位置，單位為第2B座C室，實用面積749呎，屬三房間隔，面向內園及中央花園。

揚海示範單位

    點擊圖片放大
    +17
    +16

據了解，揚海次輪銷售僅約5小時已售出逾180伙單位，項目大單位繼續備受追捧，三房及首度以價單形式推出的四房單位均率先沽清。今輪銷售有逾八成買家為只購入一個單位，當中不乏購作自用的用家。

同場加映︰【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股


【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 揚海 港島南岸 嘉里 港鐵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】 同事參加Speed Dating 講咗一句話 港女當場黑面 網民：他才是人生勝利組
【職場熱話】 同事參加Speed Dating 講咗一句話 港女當場黑面 網民：他才是人生勝利組
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬