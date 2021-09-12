揚海次輪售逾九成半單位　即再加推133伙　一房折實1,004萬

嘉里、信置及港鐵旗下黃竹坑站港島南岸第二期揚海進行至第二輪銷售，市場仍然非常熱烈，以價單形式發售的188伙中，即日沽出約185伙，佔可售單位逾九成半。發展商隨即加推價單第5號應市。

據揚海價單第5號顯示，新一批單位合共133伙，價單定價由1,255.5萬至8,697萬元不等，價單呎價則由39,234至61,246元。整批單位以最高折扣率20%計，折實由1,004.4萬至6,957.6萬元，折實呎價31,388至48,997元，折實平均呎價約36,590元。值得留意的是，新一張價單首次推出單邊位置，單位為第2B座C室，實用面積749呎，屬三房間隔，面向內園及中央花園。

揚海示範單位

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據了解，揚海次輪銷售僅約5小時已售出逾180伙單位，項目大單位繼續備受追捧，三房及首度以價單形式推出的四房單位均率先沽清。今輪銷售有逾八成買家為只購入一個單位，當中不乏購作自用的用家。

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