【美網】英國華裔小將拉度簡奴封后 改寫大滿貫歷史

▲ 拉度簡奴贏得美國網球公開賽女單冠軍

拉度簡奴贏得美國網球公開賽女單冠軍，這位年僅18歲的英國華裔小將，為歷來首位以外圍賽球員身份贏得大滿貫的球手，世界排名將由150位急升至23位。拉度簡奴於決賽以直落兩盤，擊敗19歲的加拿大選手費南迪絲。

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拉度簡奴（Emma Raducanu）連贏兩盤6比4及6比3，成為大滿貫網球賽首位以外圍賽身份奪標的球手，亦繼俄羅斯名將舒拉寶娃（Maria Sharapova）2004年以17歲之齡奪標後的最年輕大滿貫女單冠軍。

拉度簡奴連勝3場外圍賽後打入美網正賽，直至決賽合共打了10場比賽，未失一盤，追平「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）2014年於美網捧盃未失一盤的紀錄。

由於新冠肺炎疫情及完成英國A-Level考試等因素，拉度簡奴3個月前才正式參與職業巡迴賽。惟她早前以外咭身份打入溫布頓網球賽16強，最終因傷退出，其出色表現已令全球網球迷留下深刻印象。

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她是繼1977年英國球手韋德（Virginia Wade）於溫布頓封后以來，首位贏得大滿貫的英國女球手。拉度簡奴於賽後表示，她一直專注於參加比賽，能贏得大滿貫更是她的夢想。

她更是自俄羅斯名將舒拉寶娃（Maria Sharapova）2004年以17歲之齡於溫布頓賽封后以來，最年輕的女大滿貫冠軍。

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加拿大小將費南迪絲（Leylah Fernandez）實力也不容小覷，曾擊敗賽事2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）和爭取衛冕的3號種子大坂直美。

拉度簡奴與費南迪絲除了同為00後小將外，也同為移民後代。拉度簡奴的父親為羅馬尼亞人，母親則為中國人。她在加拿大出生，兩歲時跟隨父母移居英國。而費南迪絲於加拿大出生，父母分別為厄瓜多爾裔和菲律賓裔。

責任編輯：鄭錦玲