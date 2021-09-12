【美網】英國華裔小將拉度簡奴封后 今屆未失一盤

網球四大滿貫之一的美國網球公開賽，周日（12日）舉行女單決賽。年僅18歲的英國華裔小將拉度簡奴以資格賽身份闖入決賽，迎戰19歲加拿大選手費南迪絲。拉度簡奴最終直落兩盤擊敗費南迪絲，成為繼名將舒拉寶娃之後最年輕的大滿貫冠軍。

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拉度簡奴（Emma Raducanu）以直落兩盤6比4及6比3封后，成為網球公開賽時代首位以資格賽身份打入決賽的冠軍。她連勝3場資格賽後打入美網正賽，於今屆美網未失一盤。

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她亦是繼1977年英國球手韋德（Virginia Wade）於溫布頓封后以來，首位贏得大滿貫的英國女球手。拉度簡奴於賽後表示，她一直專注於參加比賽，能贏得大滿貫更是她的夢想。

由於新冠肺炎疫情及完成英國A-Level考試等因素，拉度簡奴3個月前才開始參與職業巡迴賽，世界排名第 150 位。但拉度簡奴發揮出色，成為自「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）2014年於美網捧盃以來，首個未失一盤的美網女冠軍。

拉度簡奴是繼俄羅斯名將舒拉波娃（Maria Sharapova）2004年以17歲之齡於溫布頓賽封后以來，最年輕的女大滿貫冠軍。

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而加拿大小將費南迪絲（Leylah Fernandez）實力也不容小覷，曾擊敗賽事2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）和爭取衛冕的3號種子大坂直美。

拉度簡奴與費南迪絲除了同為00後小將外，也同為移民後代。拉度簡奴的父親為羅馬尼亞人，母親則為中國人。她在加拿大出生，兩歲時跟隨父母移居英國。而費南迪絲於加拿大出生，父母分別為厄瓜多爾裔和菲律賓裔。

責任編輯：鄭錦玲