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【帶你睇盤】極高層望遠景加新簇裝修　九龍區上車之選

股樓投資 14:55 2021/09/12

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隨着屯馬線等基建逐漸完善，九龍啟德區漸成另一個核心區域，而且區內配套成熟，生活方便。今次介紹的放盤，位於九龍曉薈，樓齡較新之餘設住客會所，交通方便，位處41小學校網，而單位位於高層，望景開揚。

放盤單位為九龍城曉薈極高層C室，一房間隔，實用面積280平方呎，叫價650萬元。單位平面圖及內櫳相片如下︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 曉薈極高層C室（物業編號：BU06633135）
實用面積 280平方呎
間隔 一房
叫價 650萬元
賣點
  • 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達668萬元（估價日期 : 2021年9月7日），單位現時叫價較估值低18萬元
  • 樓齡約7年，設有住客會所
  • 單位裝修新簇，並設有大露台，景觀開揚
  • 鄰近啟德發展區，享九龍東新核心商業區優勢
  • 鄰近賈炳達道公園及九龍城廣場，附近一帶民生商店及食肆林立，生活便利
  • 交通網絡發展完善，毗鄰港鐵沙中線土瓜灣站，附近亦有多條巴士線或小巴線，可輕鬆直達港、九、新界等地
  • 位處41小學校網，而中學屬於九龍區校網，名校林立

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3ljJcn9

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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九龍城 曉薈 私人屋苑 放盤

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