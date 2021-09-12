【帶你睇盤】極高層望遠景加新簇裝修　九龍區上車之選

隨着屯馬線等基建逐漸完善，九龍啟德區漸成另一個核心區域，而且區內配套成熟，生活方便。今次介紹的放盤，位於九龍曉薈，樓齡較新之餘設住客會所，交通方便，位處41小學校網，而單位位於高層，望景開揚。

放盤單位為九龍城曉薈極高層C室，一房間隔，實用面積280平方呎，叫價650萬元。單位平面圖及內櫳相片如下︰

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放盤單位 曉薈極高層C室（ 物業編號：BU06633135） 實用面積 280平方呎 間隔 一房 叫價 650萬元 賣點 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達668萬元（估價日期 : 2021年9月7日），單位現時叫價較估值低18萬元

樓齡約7年，設有住客會所

單位裝修新簇，並設有大露台，景觀開揚

鄰近啟德發展區，享九龍東新核心商業區優勢

鄰近賈炳達道公園及九龍城廣場，附近一帶民生商店及食肆林立，生活便利

交通網絡發展完善，毗鄰港鐵沙中線土瓜灣站，附近亦有多條巴士線或小巴線，可輕鬆直達港、九、新界等地

位處41小學校網，而中學屬於九龍區校網，名校林立

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3ljJcn9

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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