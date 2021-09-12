【帶你睇盤】極高層望遠景加新簇裝修　九龍區上車之選

上一篇文章
元朗南屏匯首張價單曝光 39伙分層單位全數盡推 開放式折實入場價434萬
隨着屯馬線等基建逐漸完善，九龍啟德區漸成另一個核心區域，而且區內配套成熟，生活方便。今次介紹的放盤，位於九龍曉薈，樓齡較新之餘設住客會所，交通方便，位處41小學校網，而單位位於高層，望景開揚。
放盤單位為九龍城曉薈極高層C室，一房間隔，實用面積280平方呎，叫價650萬元。單位平面圖及內櫳相片如下︰
|放盤單位
|曉薈極高層C室（物業編號：BU06633135）
|實用面積
|280平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|650萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
同場加映︰【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 謝昕蕎