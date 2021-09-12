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曼翹加價加推13伙　折實最平415萬起

股樓投資 09:19 2021/09/12

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由桂洪集團發展的紅磡曼翹日前公布首張價單共50個單位，項目開放示範單位後反應不俗，發展商乘勢加推價單第2號，涉及13伙，折實價由415.8萬元起，最低折實呎價21,656元。

新一批13伙單位中，涵蓋6個開放式單位及6個1房單位，以及1個連平台的特色單位，實用面積由186至250平方呎不等，價單定價由507.1萬元至693.3萬元。扣除最高折扣18%，折實價由415.8萬元至568.5萬元，折實實用面積呎價由21,656元至23,216元。今批單位首次推出特色單位，為項目5樓F室，連277平方呎平台，折實售價為441.1萬元，折實呎價為23,216元。仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，價單第2號撇除景觀、樓層及加入特色戶等因素，加幅約為5%。

一房示範單位

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資料顯示，「MANGROVE 曼翹」位於紅磡馬頭圍道及佛光街交界，共提供130伙，全數均為開放式及一房間隔，當中標準單位實用面積由約186平方呎至250平方呎，示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。

延伸閱讀︰

紅磡曼翹首批50伙  開放式折實331.8萬起  24伙折實價低於400萬【下一頁

曼翹一房示範單位 浴室鋪木地板防滑 開放式廚房設弧形假天花【下一頁

曼翹開放式示範單位 實用面積不足200呎 內櫳全面睇【下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

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