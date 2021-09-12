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陳茂波︰「跨境理財通」為兩地聯通重大突破　配合前海方案帶來發展新機遇

環球政經 13:58 2021/09/12

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財政司司長陳茂波在網誌中提及，粵港澳大灣區「跨境理財通」已的啟動，指其對香港市場而言是金融業界期待已久、兩地互聯互通的重大政策突破，為業界帶來龐大的新機遇，更是大灣區資金跨境流動的一大里程碑。他亦指，對香港整體經濟長遠的豐富蓬勃發展，和進一步融入國家發展大局而言，前海方案是更重要的新藍圖。

陳茂波指出，對金融機構而言，理財產品的銷售市場頓時顯著擴大，因為大灣區是內地經濟發展最蓬勃、累積財富最龐大的市場。另一邊廂，香港是亞洲最大的私人財富管理中心，金融產品的種類繁多且組合豐富，可服務內地居民不同的投資及風險管理的需要。而「跨境理財通」可發揮兩大作用，一是利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並相互促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次。二是為穩步審慎地推進人民幣國際化提供有利空間。

此外，陳茂波表示，前海方案是國家發展戰略，亦關乎到香港未來的繁榮發展，與「跨境理財通」配合發展，可為香港發展帶來三大機遇，一是香港發展空間的擴大，可分流土地制約令本港產業發展空間不足的問題；二是增強香港的產業動力，更多企業可獲得科技發展和金融服務的支撐；三是青年人有更寬廣的發展平台，因前海方案提出要為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業就業等提供便利。

延伸閱讀︰【政府工略】康文署請一級技術主任 月薪4.4萬元至5.8萬元 入職條件一覽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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經濟 大灣區 跨境理財通 陳茂波

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