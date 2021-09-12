【有相睇】新婚夫婦揾安樂窩　743萬買新都城上車　兩房間隔企理新淨

美聯物業將軍澳新都城分行區域經理黃少明表示，該行剛促成新都城3期2房單位之買賣個案，獲東九龍新婚客承接作婚後新居，成交價743.8萬元，議減約3.2%。

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上述成交單位為新都城3期4座中層C室，實用面積406平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，加上鄰近港鐵站及大型商場，吸引東九龍新婚客承接，成交價743.8萬元，據悉較原叫價768萬元，調減24.2萬，減幅約3.2%，折合實用呎價約18,320元。

資料顯示，上址原業主於2007年5月以186萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利557.8萬元，升值約3倍。

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