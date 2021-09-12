【內地熱話】700多家藝人經紀公司爭相註銷 律師話法網難逃

天眼查數據顯示，截至周日（12日），以工商登記為準，今年以來已有超過700家藝人經紀企業註銷，其中6月份注銷最多，超過100家。據不完全統計，近期關聯企業注銷的藝人還包括魏大勛、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、趙本山、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然等。

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之前，一眾中國明星成立工作室，主要為了避稅。因藝人註冊的個人工作室屬於個人獨資企業，根據相關法規，工作室無需繳納企業所得稅，而核定徵收稅率相對較低。此外，一些收入較高的藝人還會成立多個工作室，每家工作室的人員不多，而由同一人成立的多家工作室可以分別納稅，不合併繳納，這樣又再次節省了稅款。

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自從當局嚴查「天價片酬」、陰陽合同，偷逃稅行為後，范冰冰、鄭爽先後被落鑊，隨着強監管的來臨，圍繞娛樂圈的整改動作頻繁，與明星收入繳稅息息相關的藝人工作室也引起關注，於是紛紛註銷工作室以消滅證據。



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上海漢盛律師事務所高級合伙人李旻對內地記者表示，以偷漏稅為例，從單位犯罪角度而言，只要單位確實構成逃稅罪，無論單位仍存續還是已注銷，都會追究相關人員的刑事責任。「如果藝人成立工作室和關聯公司的目的就是為了逃避個人所得稅的繳納，那麼稅務機關的處罰對像則是個人而非工作室或者關聯公司，因此即使註銷工作室也不影響對個人的追責。但客觀上，工作室註銷會增加稅務機關調查事實的難度。」

北京岳成律師事務所高級合伙人岳屾山表示，如果藝人確實有刻意偷稅漏稅的行為，即使註銷了工作室，也會受到懲罰。如果藝人及工作室有惡意的偷稅漏稅的意圖，追徵期將不受時間限制。

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記者：林衛