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【科技新知】用3D打印日本和牛 油脂比例任你揀

股樓投資 13:44 2021/09/12

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報道指，日本大阪大學一群科學家利用3D生物列印技術，成功複製出「和牛」，不僅可以看到細緻的肌肉、油脂和血管，而且每種結構都以特定的方式進行排序，可以呈現出和牛的大理石紋理。

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這項研究於8月24日發表在期刊《自然-通訊》（Nature Communications），是人類史上首次嘗試要用3D生物打印的方式「產出」和牛。
 

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 9月港股正處「磨底」階段 逢低布局十大金股，請按【見下頁

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一般而言，所謂的3D打印是透過沉積的方式一層層地堆疊材料，最終生成一個立體的實物；但「3D 生物列印」的原料並非以往常見的塑膠與金屬，而是透過堆疊活體細胞，建立出複雜的生物結構，例如血管或肌肉組織。

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研究的共同作者之一松崎典彌（Michiya Matsusaki）於聲明中表示：「透過改善這項技術，不僅可能複製出肉的複雜結構，還可以對脂肪和肌肉成分做出細微調整。」

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記者：林衛

創新科技及應用 脂肪 日本 3D打印

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