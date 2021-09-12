【內地熱話】豪華別墅有償補課被實名舉報 安徽教師扣獎金兼降兩級

中國安徽省黃山市有關部門確認下發《關於呂某某有償補課查處情況的通報》。該通報稱，接獲群眾實名舉報，反映屯溪一中某教師在屯溪區某小區利用暑假進行有償補課。結果，該教師被扣除獎金及降級。

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話說，根據家長及媒體提供的有效線索，7月黃山市教育局組織人員突擊行動，在某豪華別墅區的一幢別墅內對該教師涉嫌有償補課行為進行了現場查處。內地記者明查暗訪發現，幾乎每天有學生拎著文具袋進入呂某某的別墅，進入的時間點基本相同，每次進入屋內後約兩小時，學生前前後後的一起出來。每天的學生數量不等，但數量都不少。有時候，上午補，下午也補，人來人往，熱熱鬧鬧。

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經查後，決定給予該教師降低崗位等級處分，由專業技術崗位七級降至專業技術崗位九級；受處分期間按照有關規定扣除獎勵性績效工資和目標考核獎，取消評優評先等處理。通報要求各學校和廣大教師要從上述問題中吸取教訓，對照檢查，舉一反三，切實落實好相關規定。

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記者：林衛