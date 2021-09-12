【內地熱話】3家芯片經銷商被罰250萬 衰坐地起價炒高40倍

今年上半年，受全球半導體行業整體開工不足、日本地震、美國德州暴雪等事件疊加影響，汽車芯片供給嚴重不足。同時，國內有個別不法商人惡意搶購芯片，囤積居奇、哄抬價格，造成部分汽車芯片價格持續上漲，有的上漲3至10倍，個別上漲達30至40倍，如進價不到10元的芯片，以400多元的高價銷售，漲幅達40倍，嚴重影響了汽車行業有序生產和健康發展。

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中國政府針對部分汽車芯片價格大幅上漲問題，今年8月市場監管總局成立專案組，加強價格監測，全面摸排綫索。日前，市場監管總局依法對上海鍥特電子、上海誠勝實業、深圳市譽暢科技等三家汽車芯片經銷企業哄抬汽車芯片價格行為共處250萬元人民幣罰款。

市場監管總局表示，三家經銷企業在國內汽車芯片供需失衡，採購價格基本穩定的情況下，大幅加價銷售汽車芯片。下游汽車零配件企業因無芯片可用，面臨斷供違約賠償的風險，不得不接受當事人高額報價。經銷企業這種大幅加價行為，不僅不能增加產品供應，緩解供需矛盾，反而制造緊張情緒，致使零配件制造商、車企等各環節恐慌性備貨，進一步加劇供需失衡，推動價格過快、過高上漲，擾亂了市場價格秩序。

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記者：林衛