【東南亞小騰訊】SEA旗下Shopee撈過界搞短視頻 直接挑TikTok機

有「東南亞小騰訊」之稱的Sea Group旗下的電商公司蝦皮購物（Shopee），將在東南亞市場推出一款短視頻應用，直接挑戰字節跳動旗下的TikTok。據了解，該計畫的優先級較高且預算充裕，其新建團隊囊括了多位字節跳動國際化前成員。

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Sea Group於2017年底上市，當時騰訊（00700）就以戰略投資者的身分成為主要股東，而Sea Group也是王者榮耀和英雄聯盟等爆款游戲在東南亞的代理商。也因此，Sea Group被外界稱之為「東南亞小騰訊」。

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目前，東南亞的短視頻市場的對手眾多。除了TikTok之外，中國公司還有快手（01024）旗下的SnackVideo，以及歡聚時代（YY）旗下的Likee；另一邊，Facebook（FB）旗下的Reels及YouTube Shorts，也正在加快布局東南亞市場。

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因此，業內人士大多不好看Shopee的獨立短視頻業務。第一，Sea Group主要業務為遊戲、電商及金融，從其遊戲與電商業務的發展歷程會發現，兩者均是在東南亞移動互聯網發展早期進入市場，初創團隊憑在中國積累的產品經驗，將騰訊的遊戲模式和阿里巴巴（09988）的電商模式複製到東南亞並完成了本地化過程，然而東南亞的短視頻領域早已過了這個階段。第二，早期進入市場的產品已聚集起眾多優質創作者，而當創作者們在一個平台累積起一定粉絲量並開始變現之後，很難輕易轉向其他平台發展。

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記者：林衛