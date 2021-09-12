【名家論市】冠軍分析師張憶東 9月港股正處「磨底」階段 逢低布局十大金股

「冠軍分析師」興業證券全球首席策略分析師張憶東指，港股進入底部區域，逆境孕育機遇，應耐心趁低布局。第一，產業政策風險顯著釋放，監管層加強與市場溝通，最終將互相尊重。近期新華社、中國證監會、中財辦等持續釋放積極信號，其中證監會會議強調加強市場溝通、穩定政策預期，穩步推動資本市場對外開放。

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第二，港股支柱產業的「基本面底部區域」初現。互聯網作為港股市場的中流砥柱，監管風險雖尚未消除，但近期的政策降低了極端悲觀預期的可能性。該行判斷互聯網作為中國的競爭優勢不會輕易被廢棄，政策預期在第四季有望改善。



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第三，第三季後期信用風險或仍有波折，但已不足為慮。打麻藥、動手術，寬鬆貨幣背景下，化解存量風險，防範系統性風險，華融、恒大為代表的這一輪信用風險正被妥善處理。包括華融已確認引進戰略投資者。

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第四，美國聯儲局政策退出指引溫和，且9月份受債務上限影響，美國國債收益率上行壓力不大，對金融市場衝擊有限。往後看，9月下旬是需要關注的重要時間點。

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記者：林衛