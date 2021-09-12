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【北水追蹤】北水流向由負轉正 騰訊幾乎盡收南下資金

股樓投資 10:51 2021/09/12

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過去一周，港股氣氛好轉，恒指全周彈升489點，重上26000點關口，而南下資金亦把握機會買貨。來自港股通的淨流入增至82.3億元人民幣，由負轉正，主要多得北水大手買入騰訊（00700），單是一隻股份已經貢獻70.9億元。

【反壟斷】市監總局等四部門 要求騰訊阿里美團等企 保障勞動者權益，請按【見下頁

撇除騰訊的因素，其他個股的資金流向則平平無奇。美團（03690）過去一周淨買入8億元，中海油（00883）、中國移動（00941）流入5.4億元及5.8億元。

【恒大危機】恒大傳尋求政府 接手旗下廣州球會，請按【見下頁

值得注意是，國際鋁價創新高，帶動中國鋁業（02600）、中國宏橋（01378）股價一周勁升18.1%及21.4%，同時兩股也錄得北水淨買入，分別有4.4億元及4,644萬元。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

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另一方面，港交所（00388）持續被北水沽出，過去一周再有4.4億元的淨賣出，似乎港交所暫時在500元以上的阻力甚大。中芯國際（00981）也流出5.3億元，拖累股價全周下跌1.9%。

8月汽車銷售數據欠佳，打窒汽車股的反彈勢頭，同樣見到北水乘機沽貨，長城汽車（02333）淨賣出2.6億元，吉利汽車（00175）流出1.2億元。

【同場加映】溫股知新：政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：林衛

香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 港股 港股通 中國鋁業（02600） 中國宏橋（01378） 中芯國際（00981） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 中國移動（00941）

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