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【至叻板塊】科網股浮浮沉沉 資金泊向舊經濟股

股樓投資 12:00 2021/09/12

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監管消息無日無之，令科網股表現浮浮沉沉，資金忍無可忍，索性轉投其他板塊。過去一周，特別是舊經濟股相當突出，在沒有監管政策陰霾下，成為資金的避風港。

【東南亞小騰訊】SEA旗下Shopee撈過界搞短視頻 直接挑TikTok機，請按【見下頁

過去一周，表現至叻板塊幾乎由舊經濟股囊括，例如鋼鐵、金屬、紙業及煤炭等。其中，鋼鐵板塊的平均漲幅達11%，緊接其後的金屬板塊，因受惠國際鋁價創新高，平均漲幅接近10%。

即睇有乜至叻板塊及股份：

    點擊圖片放大
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至差板塊則為玻璃板塊，平均跌幅6.7%。由於中國恒大（03333）財困，連累內房及物管板塊雙雙受壓，兩板塊平均跌幅達5.1%及5.4%，當中的恒大物業（06666）一周勁插16.1%。

【同場加映】溫股知新：政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：林衛

恒大物業（06666） 港股 板塊

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