【至叻板塊】科網股浮浮沉沉 資金泊向舊經濟股

監管消息無日無之，令科網股表現浮浮沉沉，資金忍無可忍，索性轉投其他板塊。過去一周，特別是舊經濟股相當突出，在沒有監管政策陰霾下，成為資金的避風港。

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過去一周，表現至叻板塊幾乎由舊經濟股囊括，例如鋼鐵、金屬、紙業及煤炭等。其中，鋼鐵板塊的平均漲幅達11%，緊接其後的金屬板塊，因受惠國際鋁價創新高，平均漲幅接近10%。

即睇有乜至叻板塊及股份：

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至差板塊則為玻璃板塊，平均跌幅6.7%。由於中國恒大（03333）財困，連累內房及物管板塊雙雙受壓，兩板塊平均跌幅達5.1%及5.4%，當中的恒大物業（06666）一周勁插16.1%。

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記者：林衛