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【小米1810】雷軍傳與一汽集團 深度洽談合作事宜

股樓投資 22:48 2021/09/11

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內地媒體報道，較早前揚言未來10年投資100億美元發展汽車業務的小米(01810)，董事長雷軍除到吉林省拜訪當地官員，亦到了中國一汽集團，就合作事宜進行深度洽談，被市場揣測為汽車業務尋找合作夥伴。一汽為內地大型車企之一，合資品牌包括一汽豐田及一汽大眾。

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另外，內地近日亦曾傳出小米旗下小米汽車計劃2024年上半年出車。有關報道指，近幾個月小米方面一直與零件公司洽談合作，並披露了小米汽車的初步計劃。消息指，小米發展汽車的野心不小，計劃在2024年出車後，此後3年每年推出一款新車，而這3年的總銷量要達到90萬輛。小米對上述傳聞不予置評。

小米在9月初公布，小米汽車已完成工商註冊，註冊資本為100億元人民幣，公司法定代表人為董事長雷軍。雷軍表示，未來10年小米將投入100億美元造車，首期投資為100億元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

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