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【美股追蹤】Netflix東京開設 動畫創作者基地

環球政經 21:57 2021/09/11

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串流平台Netflix(美：NFLX)進一步擴大日本投資，公司宣布在東京六本木成立動畫創作者基地（Anime Creators' Lounge），提供場地予一眾動畫創作者打造出更多原創作品，強化平台作品組合。

創作者基地協助製作概念藝術設計內容，亦同時開設Writer's Garage、Designer's Garage，以及Lab等三大區域。當中Writer's Garage供動畫創作者進行會議，Designer's Garage為創造作品的空間，Lab供創作者以實驗形式在製作作品過程加入新技術，包括虛擬實境等。

【美股追蹤】微軟無限期延後 員工重返辦公室上班   詳情請看【下一頁

除了投資動畫，Netflix近期也加快網絡遊戲的投資。上月公司在波蘭推出遊戲服務測試，兩款遊戲作品《Stranger Things: 1984》與《Stranger Things 3》供訂閱Netflix服務的客戶遊玩。較早前公司招攬了曾在藝電（美：EA）服務的韋爾杜（Mike Verdu）加盟，參與運作遊戲業務。

跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉   詳情請看【下一頁

同場加映【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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撰文 : 李尚毅

網飛（Netflix，美：NFLX） 美股

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