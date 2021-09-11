【美股追蹤】Netflix東京開設 動畫創作者基地

串流平台Netflix(美：NFLX)進一步擴大日本投資，公司宣布在東京六本木成立動畫創作者基地（Anime Creators' Lounge），提供場地予一眾動畫創作者打造出更多原創作品，強化平台作品組合。

創作者基地協助製作概念藝術設計內容，亦同時開設Writer's Garage、Designer's Garage，以及Lab等三大區域。當中Writer's Garage供動畫創作者進行會議，Designer's Garage為創造作品的空間，Lab供創作者以實驗形式在製作作品過程加入新技術，包括虛擬實境等。

【美股追蹤】微軟無限期延後 員工重返辦公室上班 詳情請看【下一頁】

除了投資動畫，Netflix近期也加快網絡遊戲的投資。上月公司在波蘭推出遊戲服務測試，兩款遊戲作品《Stranger Things: 1984》與《Stranger Things 3》供訂閱Netflix服務的客戶遊玩。較早前公司招攬了曾在藝電（美：EA）服務的韋爾杜（Mike Verdu）加盟，參與運作遊戲業務。

跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉 詳情請看【下一頁】

同場加映【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機