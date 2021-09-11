【美股追蹤】微軟無限期延後 員工重返辦公室上班

美國大型科企微軟(美：MSFT)宣布，由於Delta變種疫情繼續擴散，決定無限期延後重開美國辦公室。換言之，當地員工重回寫字樓辧公無期，需繼續居家工作。集團Microsoft 365企業副總裁斯帕塔羅（Jared Spataro）表示，不會預測何時重開美國辦公室，惟承諾一旦落實重開時間，會提早一個月通知員工。微軟原定最快於10月4日，重開位於美國華盛頓州的總部。

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較早前，其他大型科企包括蘋果(美：AAPL)，亞馬遜(美：AMZN)和Google，俱把供員工重返辧公室的日期暫定於明年初。

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微軟近日發表的工作趨勢指數結果顯示，旗下16萬名員工過去一年採取遙距工作，2.5萬名員工以遙距方式入職。惟對公司仍具歸屬感的員工比率達90%，創歷史新高。

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