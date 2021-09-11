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為鼓勵長者接種　政府擬於醫院設注射站

理財智慧 19:55 2021/09/11

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政府未來一、兩個月會積極推行措施方便長者接種新冠疫苗，現正與醫院管理局商討在醫院設立注射站，讓長者覆診時順道接種。

公務員事務局局長聶德權今日（11日）表示，現時70歲以上長者首劑疫苗接種率只有約27%，屬於低，政府會盡量在商場、屋邨等容易接觸長者的地方安排一站式健康講座、一對一醫療諮詢和即場接種等活動，鼓勵長者接種。

他續說，當局正與醫管局商討設立注射站，長者到醫院覆診時可順道諮詢醫生，若身體狀況合適便可即時接種疫苗。

談及社區疫苗接種中心即日籌安排，聶德權指，措施推行個多月，每日平均派發約二千個籌。現時措施已擴展至五個行業，當局會視乎推行進度和接種中心處理情況，適時考慮進一步擴大即日籌涵蓋範圍。

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責任編輯：黎淑雯

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