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【反壟斷】市監總局等四部門 要求騰訊阿里美團等企 保障勞動者權益

股樓投資 19:39 2021/09/11

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內地媒體報道，國家人社部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團（03690）、餓了麼、滴滴(美：DIDI)、達達(美：DADA)、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）等10家龍頭平台企業開展聯合行政指導。會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企業要切實提高政治站位，準確理解和把握《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的精神實質和主要內容，全面貫徹落實好《意見》要求，依法合規用工。

跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉   詳情請看【下一頁

會議要求，龍頭平台企業要「走前頭做示範」，積極履行用工責任。要全面摸底依托平台就業的新就業形態勞動者、用工合作企業基本情況，抓緊梳理排查平台用工問題，對照《意見》要求制定整改工作方案，明確時間表、路線圖，壓實工作責任。對符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者要依法訂立勞動合同，保障其合法權益；對不完全符合確立勞動關係情形的勞動者要訂立書面協議，按照《意見》要求保障其勞動報酬、休息、勞動安全等權益。

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此外，企業要修改完善與用工合作企業的合作協議，督促用工合作企業依法合規用工。要健全保障勞動者權益的制度機制，充分聽取勞動者意見建議，暢通勞動者訴求表達渠道，優化平台算法規則，完善收入分配制度、休息制度、勞動安全衛生制度。建立健全勞動者申訴機制，保障勞動者的申訴得到及時回應和客觀公正處理。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 港股

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