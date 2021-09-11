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【BNO移民】英政府2年發超過46萬本BNO護照　遠超前3年總和

Hot Talk 18:31 2021/09/11

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英政府2年發超過46萬本BNO護照　遠超前3年總和

財富管理公司瑞達國際引述資料指，在2019年至2020年期間，英國政府2年間共發行超過46萬本英國國民（海外）護照（BNO），遠超前3年發出的BNO護照總和、即6.89萬本。資料又顯示，去年下半年是英政府發出BNO護照的高峰期，平均每個月發行5萬本，而去年6月底《港區國安法》正式生效。

較早前，英國內政部的全國統計數據顯示，截至今年第2季的5個月內已接收6.49萬份BNO簽證申請。

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移民潮？　第2季「永久離港」提取MPF強積金按年增33%至8000宗　金額倍增至21億｜詳見【下一頁】

積金局今年3月表明　不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金｜詳見【下一頁】

瑞達國際表示，英國政府的資料與公司近日一項調查結果吻合，有75%的香港理財顧問表示，過去12個月客戶有關離岸投資及移民的查詢有上升趨勢。

以首選的移民國家劃分，最多人選擇的是英國，比例高達91.7%，其次分別是加拿大（50%）及澳洲（41.7%）。

永久離港提取強積金金額創新高　積金局再解畫：申請連續3年下跌｜詳見【下一頁】

瑞達國際（香港）行政總裁季彤（Mark Christal）表示，在過去2年，接近50萬港人為BNO護照續期和申請，以至近期的簽證申請以便移民英國。

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港區國安法 國安法 財富及資產管理 強積金 移民 澳洲 加拿大 BNO 香港 英國

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