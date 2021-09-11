【內地熱話】網上聘請「情感專家」冀挽救婚姻　女子遭騙45萬人民幣

如果夫妻相處時，發生爭吵，大多會先溝通，但若果是其中一方感情變淡，大家又會否曾有意聘請一位「感情專家」來挽救婚姻？

在內地，有一名太太為了挽救與丈夫的婚姻，而聘請了一位自稱「感情專家」的諮詢師，最後被騙了45萬人民幣。

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據《澎湃新聞》報道，涉事的李女士與丈夫發生爭吵，並通過短視頻聯繫到一名自稱感情專家，該名騙子建議李女士先考婚姻家庭諮詢師資格證，後又以上門調解作為理由，共騙取45萬人民幣。李女士做了多次諮詢後，婚姻關係並未因而得到改善，最後發現被騙，便報警求助。

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責任編輯：黎淑雯