  • 31°C
香港時間 : 2021911日 (六) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】女子疑整容失敗 院方稱須解剖才可證明

環球政經 19:41 2021/09/11

分享：

女性有時貪美，也會選擇花錢做微整型手術、打針，渴求令五官變的精緻，有些人則會選擇整形，令身材更玲瓏浮突。內地有女子因整容失敗卻追討不果，更遭毆打致腦震盪，涉事院方更稱須解剖才能證明失誤，引起網民一陣嘩然。

綜合內媒報道，受害人王女士於2020年8月時，在整形醫院進行有關隆胸的手術。其後，王女士因生病需要照X光掃瞄時，發現左右胸不對稱，她便懷疑是當時進行整形手術時，醫生把隆胸假體放反。

王女士因生病需要照X光掃瞄時，發現左右胸不對稱。（圖片來源：N視頻）

隨後，王女士到醫院追討責任，院方稱只有解剖才能證明，堅拒承認責任。王女士又稱，自己在追討過程中，被醫院工作人員毆打致腦震盪，眼睛紅腫，身體多處受傷，而院方則回應稱對該事不知情。

【政府工略】康文署請一級技術主任 月薪4.4萬元至5.8萬元 入職條件一覽：【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

此事惹來網民紛紛討論，重點當然是放室「需要解剖才能證明」的說法，「解剖？ ？人還活著？我沒有聽錯？ ？是在威脅嗎？」、「好傢伙現在這些整形醫院都成了黑社會了」、「剖完以後呢？還能原樣嗎？」以及「倒了八輩子血霉了，整容事故還被打，曝光這家狗醫院應該關門大吉」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

手術 醫生 整容

上一篇文章

為鼓勵長者接種　政府擬於醫院設注射站

下一篇文章

【反壟斷】市監總局等四部門 要求騰訊阿里美團等企 保障勞動者權益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【公屋裝修】租置計劃買入430呎公屋 一家三口花36萬　大翻新一房變兩房 「小心思」設計大加分 　
【恒大危機】傳恒大財富醞釀爆煲 許家印承諾全額兌付所有理財產品
【恒大危機】傳恒大財富醞釀爆煲 許家印承諾全額兌付所有理財產品
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推