【內地熱話】女子疑整容失敗 院方稱須解剖才可證明

女性有時貪美，也會選擇花錢做微整型手術、打針，渴求令五官變的精緻，有些人則會選擇整形，令身材更玲瓏浮突。內地有女子因整容失敗卻追討不果，更遭毆打致腦震盪，涉事院方更稱須解剖才能證明失誤，引起網民一陣嘩然。

綜合內媒報道，受害人王女士於2020年8月時，在整形醫院進行有關隆胸的手術。其後，王女士因生病需要照X光掃瞄時，發現左右胸不對稱，她便懷疑是當時進行整形手術時，醫生把隆胸假體放反。

▲ 王女士因生病需要照X光掃瞄時，發現左右胸不對稱。（圖片來源：N視頻）

隨後，王女士到醫院追討責任，院方稱只有解剖才能證明，堅拒承認責任。王女士又稱，自己在追討過程中，被醫院工作人員毆打致腦震盪，眼睛紅腫，身體多處受傷，而院方則回應稱對該事不知情。

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此事惹來網民紛紛討論，重點當然是放室「需要解剖才能證明」的說法，「解剖？ ？人還活著？我沒有聽錯？ ？是在威脅嗎？」、「好傢伙現在這些整形醫院都成了黑社會了」、「剖完以後呢？還能原樣嗎？」以及「倒了八輩子血霉了，整容事故還被打，曝光這家狗醫院應該關門大吉」。

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責任編輯：黎淑雯