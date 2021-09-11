跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉

金管局公布粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則，南向通及北向通的總額度，分別暫定為1500億元人民幣，每名投資者的個人額度分別為100萬元人民幣，金管局預期銀行最快在10月至11月推出有關服務。「南向通」指內地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由內地銀行負責，理財產品的銷售由香港銀行負責。至於「北向通」，則指香港合資格居民通過指定管道投資內地銀行銷售的理財產品，資金跨境劃轉主要由香港銀行負責，內地理財產品的銷售由內地銀行負責。

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跨境理財通措施下，有利提高粵港澳大灣區對財富產品的需求，多個板塊有望受惠，首先包括在本港及大灣區同時設置龐大分行網絡的銀行，其次則包括以內地居民為主要客戶的保險企業，有關利好預期將待中港兩地重新通關後更能體現。最後，措施料鼓勵更多可供市場上交投的產品推出，有利中港股市交易氣氛。綜合上述因素，預期最少有6隻港股，可成潛在贏家。

跨境理財通6大潛在受惠股一覽：

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