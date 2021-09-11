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【WhatsApp】WhatsApp擬為聊天記錄備份　提供加密服務

科技 17:21 2021/09/11

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WhatsApp近日宣布，將計畫為需要將聊天記錄備份到蘋果iCloud或Google Cloud服務上的用家，提供加密服務。

WhatsApp近年遭受民眾質疑程式的私隱安全問題，該企也正積極不斷作出改善，以及增加不同的功能保護用戶私隱安全。WhatsApp近日宣布，將計畫為需要將聊天記錄備份到蘋果iCloud或Google Cloud服務上的用家，提供加密服務。

【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援

【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀

WhatsApp指出，這項新服務為20億用戶提供了額外的通訊保護。如果有人創建了一個與其賬戶加密密鑰綁定的密碼，WhatsApp將把相關的密鑰存儲在一個物理硬件安全模塊中，即HSM，該模塊由Facebook保護，只有在WhatsApp中輸入正確的密碼時才能解鎖。如果反覆重試錯誤密碼，儲存在WhatsApp的HSM保險箱的加密鑰匙，將永久無法開啟。

WhatsApp負責人Will Cathcart表示，該系統確保用家外，沒有人能夠獲得備份的權限WhatsApp計劃在本月稍後時間，發布軟件更新，並會推出這項新功能。此功能將讓用戶創建包括圖像、影片和音檔的聊天記錄加密備份，而這些數據存儲在蘋果的iCloud或Google Drive上。

【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份

責任編輯：曾曉汶

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