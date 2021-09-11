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【APPLE】Epic Games計劃上訴　一文解構兩間公司「恩怨」起始

環球政經 16:41 2021/09/11

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蘋果強制用戶使用App Store的支付系統，一直都備受開發者爭議，因蘋果通常會從總銷售額中抽取 15% 至 30%，而是次判決或能解決一直長存的問題。此舉，一方面可增加開發者向用戶提引導至其他網站訂閱或購買，另一方面則付有機會損害蘋果App Store的銷售額。

【APPLE】美國地方法院要求蘋果允許第三方支付　其股價單日跌逾3%：【下一頁

有報道提及，Epic Games與蘋果的「恩怨」始於2020年8月，當時Epic Games實施一項調名為「Project Liberty」挑戰蘋果的計劃。Epic Games 在其服務器上更新《要塞英雄》，如玩家直接從該公司購買遊戲貨幣，其價格將可降低 20%。然而此項措施實質是違反了蘋果合約，Epic Games因而被Apple在App Store內下架。

蘋果又是否真的壟斷市場？羅傑斯在判決書寫道，蘋果不是壟斷者，「成功但不違法」，「鑑於審判記錄，法院無法最終斷定蘋果是聯邦或州反壟斷法下的壟斷者。」蘋果總法律顧問Kate Adams更認為該判決結局是令人滿意，視為App Store的一大勝利。Epic Games發言人表示，公司計劃再上訴。

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責任編輯：黎淑雯

羅傑斯 IB IB 反壟斷 Apple App Store

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